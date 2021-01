Coppa Italia, dove vedere Milan-Torino: le ultime sulle formazioni

Milan-Torino, due volte in tre giorni

Milan e Torino si sono incontrate sabato sera a San Siro, per la 17^ giornata di campionato, oggi, dopo 3 giorni, la sfida si ripete, ma per la Coppa Italia. In scena a Milano gli ottavi di finale con una sola gara che vedrà il passaggio ai quarti di una sola delle due formazioni.

Milan-Torino, precedenti e dove vedere

Il Milan, sabato, si è imposto 2-0, con il Torino che ha giocato un buon match e che spera di ottenere di più nella gara di oggi, anche perché c’è in palio l’amata Coppa Italia. Per il Milan questa è la prima gara giocata in coppa, mentre la formazione granata ha dovuto lavorare un po’ per arrivarci. Il Torino ha sconfitto prima il Lecce, che ha tenuto bene fino ai supplementari e poi la Virtus Entella.

Tra le due formazioni ci sono 3 precedenti agli ottavi di finale: due vinti dal Milan (2000-2017) e uno dal Toro (1961).

La gara al Giuseppe Meazza di Milano, andrà in scena alle ore 20.45 del 12 gennaio 2021, trasmessa in esclusiva su Rai 1, mentre in streaming potrà essere seguita su RaiPlay.

Per entrambe le formazioni è previsto un po’ di turnover anche se in panchina vediamo i nomi di tutti, che resteranno a disposizione dei due allenatori.

Milan-Torino, probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Tonali, Calabria; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao. ALL.: Pioli. A DISP.: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Hernandez, Kessie, Frigerio, Colombo, Calhanoglu, Ibrahimovic.

TORINO (3-5-1-1): V. Milinkovic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak; Zaza. ALL.: Giampaolo. A DISP.: Sirigu, Ujkani, Singo, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Baselli, Lukic, Meité, Belotti, Verdi.

ARBITRO: Valeri di Roma.

GUARDALINEE: Rocca e Pagliardini.

IV UOMO: Fourneau.

VAR: Banti.

AVAR: Paganessi.