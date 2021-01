Coppa Italia, dove vedere tutti i match in programma

Torna la Coppa Italia 2020-21

Torna la Coppa Italia in questo mese di gennaio 2021. Un calendario molto interessante con tante big che incontreranno piccole squadre, tutte con il sogno della Coppa tricolore. Delle 16 squadre, 14 di Serie A, due arrivano dalla Serie B: Spal ed Empoli.

La prima partita degli ottavi andrà in scena martedì 12 a San Siro, con Milan-Torino, per finire all’Olimpico con Lazio-Parma, il 21 gennaio. La Juventus ospiterà il Genoa; il Napoli affronterà l’Empoli; l’Inter andrà a Firenze contro i Viola. Il Sassuolo sfiderà la Spal, mentre l’Atalanta il Cagliari, infine la Roma attende in casa lo Spezia. Tutte le partite sono a gara secca.

Coppa Italia tutte le gare e dove vederle

Ecco tutte le gare degli ottavi di finale che prenderanno il via oggi da San Siro con Milan-Torino, con orari e dove vederle.

MILAN-TORINO | martedì 12/1, ore 20:45 (RAIUNO)

FIORENTINA-INTER | mercoledì 13/1, ore 15:00 (RAIUNO)

NAPOLI-EMPOLI | mercoledì 13/1, ore 17:45 (RAIDUE)

JUVENTUS-GENOA | mercoledì 13/1, ore 20:45 (RAIUNO)

SASSUOLO-SPAL | giovedì 14/1, ore 17:30 (RAIDUE)

ATALANTA-CAGLIARI | giovedì 14/1, ore 21:15 (RAIDUE)

ROMA-SPEZIA | martedì 19/1, ore 21:15 (RAIDUE)

LAZIO-PARMA | giovedì 21/1, ore 21:15 (RAIDUE)

La vittoria negli ottavi di Coppa Italia permetterà l’accesso ai quarti di finale, anche questi da disputare in gara secca (solo per le semifinali è prevista una sfida con andata e ritorno). I quarti si giocheranno nell’ultima settimana di gennaio.