Coppa Italia, Inter-Juve si sfidano a San Siro. Le formazioni

Inter e Juventus si sfidano a San Siro, le formazioni

L’Inter di Conte affronta di nuovo la Juve di Pirlo. I nerazzurri cercano in Coppa Italia di fare il bis dopo la vittoria in campionato, di fronte i bianconeri di Pirlo desiderosi di vendicarsi e proseguire il cammino in Coppa Italia. Inter senza Lukaku, in attacco spazio a Sanchez che farà coppia con Lautaro Martinez. Pirlo si affida a Cristiano Ronaldo, al suo fianco Kulusevski.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Sanchez. All. Conte.

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Demiral, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Arthur, Alex Sandro; Cristiano Ronaldo, Kulusevski. All. Pirlo.

Arbitro: Calvarese, assistenti Carbone e Peretti, Massa quarto uomo, Irrati e Paganessi al VAR.