Verso la semifinale di Coppa Italia, Juventus-Inter

Domani sera all’Allianz Stadium si giocherà la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. L’andata è finita 2-1 per i bianconeri, ancora tutto da decidere. La vincente tra le due arriverà in finale, dove affronterà una tra Atalanta e Napoli. Obiettivo importante per entrambe le formazioni, così come anche Andrea Pirlo ha dichiarato in conferenza stampa pre-gara.

Andrea Pirlo: “Dobbiamo fare attenzione all’Inter”

Andrea Pirlo parla in conferenza stampa il giorno prima del Derby d’Italia che consentirà l’accesso alla finale di Coppa Italia, afferma: “Dovremo giocare da Juve come stiamo facendo ultimamente. Questa grande sfida ci dà la possibilità di andare in finale, un obiettivo che vogliamo centrare. Sarà una partita dura, ma siamo preparati per affrontarla al meglio”. Sull’Inter, dichiara: “Sono molto organizzati. Conosciamo bene Conte, sappiamo che hanno giocatori molto forti, hanno recuperato Hakimi e Lukaku che sono fondamentali. Dovremo fare attenzione”. I bianconeri sono in gran forma, dopo un periodo difficile stanno dimostrando qualità e determinazione, Pirlo dichiara: “Il gruppo sta bene a parte qualche acciacco che valutiamo di giorno in giorno. In porta tornerà Buffon e poi anche Kulusevski giocherà dal primo minuto. Siamo molto positivi, crediamo in quello che facciamo. Abbiamo obiettivi precisi che vogliamo raggiungere e ci lavoriamo. Le sconfitte ci hanno convinto che abbiamo qualità e che possiamo fare grandi cose”.

Il tecnico bianconero: “Bisogna dare il meglio”

Domani è una sfida importante, la Juventus vuole la finale di Coppa Italia, cercando di stringere il cerchio intorno ad un altro trofeo stagionale dopo aver conquistato già la Supercoppa Italiana qualche settimana fa. Andrea Pirlo dice: “Stiamo bene, naturale ci sia stanchezza fisica e mentale ma lo sapevamo da inizio anno che sarebbe stata lunga e faticosa. Ora siamo in un periodo in cui giocheremo tante partite ravvicinate, ma dobbiamo compattarci, stringerci e cercare di dare il meglio. Siamo molto più compatti, giochiamo da squadra, corriamo l’uno per l’altro, ci aiutiamo in ogni situazione e questo fa fare risultato. Non prendere gol è merito di tutti, il pressing parte dagli attaccanti”.