Juventus-Inter, una delle due andrà in finale

L’Allianz Stadium sarà teatro di scena per la gara di ritorno di Coppa Italia, tra Juventus-Inter. La vincente andrà in finale, con una tra Napoli e Atalanta, l’altra gara di semifinale che si giocherà mercoledì 10 febbraio. Un obiettivo stagionale importante, che entrambe le squadre sperano di raggiungere. All’Inter resta soltanto questo e il Campionato.

Juventus-Inter, le decisioni di Pirlo

Andrea Pirlo si ritroverà a cambiare, ancora una volta, la Juventus. I bianconeri hanno un mese di febbraio di fuoco, impegnati su tutti i fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. In semifinale contro l’Inter, in porta dovrebbe esserci Gigi Buffon, titolare in Coppa Italia. In difesa, sulle fasce dovrebbero esserci sicuramente Cuadrado e Alex Sandro, come scentrali uno tra De Ligt e Demiral, l’altro, a scelta tra Chiellini e Bonucci. Quest’ultimo è uscito dolorante dal campo durante l’ultima gara in campionato. Si valuterà chi inserire in base alle condizioni. A centrocampo Bentancur, Bernardeschi, Rabiot e Chiesa, gli ultimi due stanno facendo grandi cose sul campo con la Juve. In attacco ci sarà Cristiano Ronaldo, autore della doppietta di San Siro, in coppia con uno a scelta tra Mortata e Kulusevski. Quest’ultimo in vantaggio sullo spagnolo.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Kulusevski. All: Pirlo.