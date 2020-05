Coppa Italia, Mattarella non sarà in Tribuna il giorno della Finale

Coppa Italia Mattarella non sarà in Tribuna per la Finale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non parteciperà alla finale a porte chiuse di Coppa Italia, contrariamente a quanto apparso su qualche organo di informazione, dove oggi si parla di un Presidente “entusiasta” di prendere parte all’evento sportivo.

Coppa Italia Mattarella : l’indiscrezione di AGI

In realtà, apprende l’Agenzia Italia da fonti del Quirinale. “il Presidente della Repubblica non ha fatto in alcuna sede e in alcuna occasione dichiarazioni o commenti sulla riapertura del campionato di calcio e non ha mai detto che sarà presente allo stadio per la finale di Coppa Italia”.