Inter a Napoli per la rimonta

Inter e Napoli si sfidano al San Paolo, si riparte dall’1 a 0 in favore dei ragazzi di Gattuso. I nerazzurri di Conte sognano la rimonta per raggiungere in finale la Juventus che ieri ha pareggiato 0 a 0 col Milan raggiungendo la finalissima. Inter che si affida in attacco a Lukaku e Lautaro Martinez, spazio dal 1′ a Eriksen. Il Napoli si affida a Insigne, Mertens e l’ex Politano.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

Arbitro: Rocchi di Firenze, assistenti Del Giovane e Ceccone, quarto uomo Mariani, Valeri e Giallatini al Var.