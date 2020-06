Napoli-Inter, le probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio San Paolo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Il match si disputerà sabato 13 giugno alle ore 21:00 (diretta su Rai Uno) nell’impianto partenopeo, che sarà forzatamente vuoto. Un vero peccato vista l’importanza della posta in palio. I padroni di casa partono dallo 0-1 dell’andata a Milano con goal di Fabian Ruiz.

Difficilissimo azzardare un pronostico visto che si tratta per entrambe della prima partita post lockdown. A prescindere dalla condizione fisica che per sarà sicuramente non ottimale, bisogna dare il massimo per conquistare l’accesso alla finale in programma il prossimo 17 giugno allo stadio Olimpico di Roma (calcio di inizio fissato per le 21).

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Insigne.

Inter (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Young, Eriksen, Lautaro Martinez, R. Lukaku.