Juventus-Napoli, verso la finale

Mercoledi 17 a Roma Juventus e Napoli si sfideranno in finale, in palio la Coppa Italia. I bianconeri di Sarri sfidano gli azzurri di Gattuso, sfida nella sfida quella tra Ronaldo e Mertens, bomber dei record del Napoli, mai nessuno come il danese. Una partita tutta da gustare che però si giocherà in un Olimpico deserto. Chi si aggiudicherà il trofeo?

Coppa Italia: Napoli-Juventus le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.