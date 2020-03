Coronavirus Barcellona, mossa a sorpresa: si avviano le pratiche per la cassa integrazione

Coronavirus Barcellona | Il pianeta calcio è letteralmente sconvolto dalla pandemia di Coronavirus che sta imperversando in ogni dove. Come abbiamo trattato nei giorni scorsi, uno dei club che più sta subendo questo flagello è il Barcellona. Alla proposta del taglio di stipendio i giocatori Blaugrana hanno risposto con un due di picche senza possibilità di discussioni. Nessuno però si aspettava una risposta del club così d’effetto soprattutto a livello mediatico: via alle pratiche per la cassa integrazione.

La Spagna ha creato un sorta di cassa integrazione per fronteggiare la crisi: l’ERTE ( Expediente de Regulacion Temporal de Empleo ). Il Barcellona decide dunque di fronteggiare l’emergenza tramite l’utilizzo di questo nuovo strumento e lo annuncia tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il Cda ha stabilito l’attivazione di una serie di misure per limitare gli effetti e sensibilmente diminuire le conseguenze di questa crisi. Tra le misure stabilite quelle relative al luogo di lavoro, motivate dalla necessità di attuare soluzioni per adattare gli obblighi contrattuali del personale del club alle nuove e temporanee circostanze.

La società dunque mostra i muscoli, muovendo una mossa cruciale sullo scacchiere della contesa con i propri giocatori rimasti fermi sul fronte del no al taglio dei salari.