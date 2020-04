Coronavirus Bundesliga, tredici club rischiano il fallimento

Coronavirus Bundesliga | Sono 13 i club tra Bundesliga e seconda divisione minacciati di fallimento a causa della pandemia di coronavirus che ha messo uno stop al calcio, secondo la rivista sportiva tedesca Kicker.

Coronavirus Bundesliga, a rischio nove Club della Zweite

Citando le cifre fornite durante una riunione dei membri della DFL, la Lega calcio tedesca, sarebbero nove le squadre di seconda divisione a rischio e quattro della Bundesliga. Sette club di seconda divisione avrebbero dovuto presentare istanza di fallimento alla fine di maggio se lo sport non fosse ricominciato; gli alti due club a giugno. Un club della Bundesliga, sempre secondo Kicker, sarebbe in grave pericolo, con la capacità di far fronte agli obblighi solo fino a maggio. Le altre tre principali squadre di volo dovrebbero presentare istanza di fallimento a giugno. Non sono stati forniti altri particolari su quali siano le squadre.