Coronavirus Europa League, la Roma non parte per Siviglia: il match salta

Coronavirus Europa League, Siviglia-Roma non si gioca

Coronavirus Europa League Siviglia-Roma | Dopo il blocco dei voli da e per l’Italia disposto dal Governo spagnolo per l’emergenza coronavirus, l’AS Roma non partirà per Siviglia, dove per domani sera alle 18.55 è in programma il match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ad annunciarlo su Twitter è la stessa società giallorossa. spiegando che “l’aereo non e’ stato autorizzato ad atterrare in Spagna” e annunciando “maggiori dettagli dalla Uefa a breve”.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

La partita di ritorno

La partita di ritorno e’ fissata da calendario a Roma giovedi’ prossimo 19 marzo alle 21. Stamattina la dirigenza della squadra spagnola del Getafe aveva gia’ annunciato che non si sarebbe recata a Milano, dove domani avrebbe dovuto affrontare l’Inter in un incontro valevole sempre per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.