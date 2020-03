Coronavirus F1, la Fia annulla il Gp d’Australia: i dettagli delle decisione

Coronavirus F1, la Fia annulla il Gp d’Australia

Coronavirus F1 GP Australia | Il Gp d’Australia di Formula 1 non si svolgerà. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Bbc e da vari media esteri, infatti, i team manager delle varie scuderie dopo una riunione operativa sarebbero giunti all’unanimità alla decisione di non gareggiare, sia per solidarietà con la McLaren sia per motivi precauzionali. La Fia avrebbe preso atto della decisione e tra qualche ora, quando in Australia sarà giorno, dovrebbe comunicare ufficialmente la cancellazione della gara.

La rivelazione della BBC

Le troupe televisive, si legge sui social, hanno ricevuto la comunicazione di non presentarsi domani per le prove libere.