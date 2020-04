Coronavirus Juventus, Ronaldo con la mascherina dell’Italia

Da Cristiano Ronaldo a Gigi Buffon, da Charles Leclerc a Federica Pellegrini fino a Bebe Vio, il mondo dello sport si mobilita al fianco dell’iniziativa promossa da Lapo Elkann per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa, impegnata nella lotta al coronavirus. “E’ un momento difficile per il nostro mondo, è importante che restiamo uniti e ci aiutiamo a vicenda. Facciamo tutti il possibile per aiutare”. E’ il messaggio lanciato su Instagram da Ronaldo che da Madeira posta due foto che lo ritraggono in primo piano con la mascherina con i colori della bandiera portoghese e italiana con gli hashtag #beyondthemask e #nevergiveup.

Coronavirus Juventus Ronaldo e il suo post Instagram

A supporto delle donazioni sul sito nevergiveup.tinaba.it., anche altri protagonisti del calcio italiano come il ‘Papu’ Gomez e le due leggende di Milan e Inter Paolo Maldini e Javier Zanetti.