Coronavirus Juventus, Szczesny racconta la sua quarantena

Coronavirus Juventus Szczesny | “Come ho passato queste due settimane? Sono ovviamente un po’ annoiato visto che sono passate due settimane dall’inizio della quarantena a casa. Sono da solo a Torino perché la mia famiglia è andata in Polonia. Però devo dire che sto passando questo periodo in maniera tranquilla. Dormo tantissimo, mi sto rilassando un po’ ma ogni giorno mi alleno per farmi trovare pronto quando riprenderà il campionato”. Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, racconta i suoi giorni in isolamento e senza calcio giocato.

Le parole del portiere a Sky Sport

“I casi positivi alla Juve? Li ho sentiti subito dopo che abbiamo avuto la notizia. Dispiace, ma tutti stanno abbastanza bene e non hanno sintomi gravi”, ha spiegato il polacco a Sky Sport. “Gli auguriamo di tornare presto in gruppo. Invece, per quanto riguarda il mio tampone, ero tranquillo e abbastanza sicuro di essere negativo. Poi, in ogni caso, ero chiuso in casa e non sarebbe cambiato tanto”. L’ex portiere della Roma ha poi rievocato il match con l’Inter dell’8 marzo scorso: “E’ stata una partita molto strana, giocare contro l’Inter a porte chiuse non è normale. Ma l’abbiamo vinta e festeggiata, ma senza i tifosi non è la stessa cosa. Nel calcio viviamo di emozioni e di momenti bellissimi, questo è il bello dello sport”.