Coronavirus, la Juventus completa il giro del tampone

Coronavirus Juventus tampone | Oltre ai casi già comunicati nei giorni scorsi di Rugani, Matuidi e Dybala, non risultano altri casi di positività al Covid-19 tra i giocatori della Juventus che ha terminato di eseguire il tampone. Lo si apprende da fonti vicine al club. Per tutti i giocatori, a parte i tre, il risultato del tampone è quindi stato negativo. La Juventus a questo punto non si aspetta altri risultati. I tamponi sono stati fatti ad un numero ristretto di persone comprendente tutti i calciatori. Ovviamente, si apprende, non a tutte le 121 persone isolate, dato che la situazione non lo richiedeva.

I messaggi per Dybala

Messaggi di sostegno e vicinanza nel frattempo da Miralem Pjanic e Blaise Matuidi nei confronti del compagno di squadra della Juventus, Paulo Dybala, risultato ieri positivo al coronavirus. “Forza fratellino, mia Joya”, scrive il centrocampista bosniaco. “Continua a brillare come la Joya, fratello”, ha scritto invece Matuidi, anche lui tra i tre giocatori bianconeri, oltre Daniele Rugani, ad essere risultato positivo.