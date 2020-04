Coronavirus, la Fifa aiuta le federazioni: stanziati 150 milioni di dollari

Si tratta della prima tranche di finanziamenti predisposti dalla Fifa per aiutare il calcio mondiale a sopperire all’emergenza coronavirus

Dopo tanto vociferare arriva il primo aiuto concreto al mondo del calcio. Seppur in proporzioni diverse, anche lo sport più seguito al mondo sta risentendo pesantemente della situazione venutasi a creare a causa della rapida diffusione del Covid-19. Il massimo organo calcistico mondiale, ovvero la Fifa, ha varato il suo piano a sostegno delle 211 federazioni affiliate. Si tratta di circa 150 milioni di dollari stanziati, che verranno erogati nei prossimi giorni. A darne l’annuncio è il presidente Gianni Infantino, che ha fatto un punto sull’anomalo momento che l’intero pianeta sta vivendo: “La comunità calcistica si è ritrovata ad affrontare delle sfide senza precedenti a causa della pandemia. Il nostro compito è quello di aiutare coloro che si trovano maggiormente in difficoltà”.

Coronavirus: la task force della Fifa

L’assistenza economica istantanea è solo la prima parte del piano che la Fifa ha ideato per consentire al calcio di risollevarsi dalla crisi. Insieme a degli esperti si stanno valutando le varie perdite subite e le successive mosse da attuare per continuare il processo di sostentamento. Queste misure di sostegno fanno parte del programma Forward 2.0 previste per le annate 2019 e 2020. Normalmente le associazioni ricevono i sussidi da parte della Fifa solo dopo aver soddisfatto determinati criteri specifici. Nel concreto ogni singola federazione riceverà nel giro di pochi giorni circa 500mila dollari, oltre che eventuali diritti restanti per il 2019 e il 2020.

I proventi serviranno per alleviare l’impatto finanziario che il Covid-19 ha avuto sulle varie federazioni affiliate. In questo modo i club (soprattutto quelli minori) potranno pagare regolarmente il proprio personale. Tutto ciò è stato possibile grazie alla forte posizione finanziaria che la Fifa si è guadagnata negli ultimi 4 anni. Per capire al meglio le prossime fasi degli aiuti bisogna aspettare l’evolversi del quadro generale mondiale. Ad ogni modo tutto sarà comunicato a tempo debito, ma una cosa è certa, il calcio non è più solo e in qualche modo riuscirà a riemergere. Resta da capire se queste misure riusciranno a tenere in piedi le formazioni delle serie minori che già ogni anno devono fare i salti mortali per iscriversi al campionato di appartenenza.