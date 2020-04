Coronavirus NBA Popovich motivatore dei volontari

”La stagione Nba sarà anche sospesa, ma questo non vuol dire che Gregg Popovich abbia smesso di motivare le persone”. Questo l’attacco del pezzo del San Antonio Express-News che racconta come l’allenatore degli Spurs – attraverso una conference call – abbia dialogato e dato forza ai lavoratori di un’organizzazione no-profit impegnata nel garantire cibo a più persone possibile in questo complicato periodo. Il lockdown a seguito della diffusione del coronavirus infatti ha messo in ginocchio l’economia mondiale, abbattendosi inevitabilmente con maggior forza sui poveri e i meno abbienti.

Coronavirus NBA Popovich a il sostegno a chi aiuta

”È stato molto gentile e carino con tutti”, sottolinea il presidente dell’associazione San Antonio Food Bank, Eric Cooper. Una chiacchierata provvidenziale, giunta al termine di una durissima giornata di lavoro per chi aveva dovuto servire circa 10.000 pasti – migliaia in più rispetto alle richieste iniziali. Le cifre infatti sono cresciute in maniera esponenziale, da quando nelle ultime settimane reperire cibo sta diventando sempre più complicato per chi già prima dello stop dovuto alla pandemia era in difficoltà: ”Per darci motivazioni ci ha raccontato tante storie e battaglie complicate sul parquet, ci ha spiegato il modo in cui ha deciso di affrontare i momenti di crisi”.