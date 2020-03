Coronavirus Calcio, la Premier League si ferma fino al 4 aprile: i dettagli

Coronavirus, la Premier League si ferma fino al 4 aprile

Coronavirus Premier League | Si ferma anche la Premier League. “A seguito di una riunione tenutasi oggi, è stato deciso all’unanimità di sospendere la Premier League con l’intenzione di tornare il 4 aprile, previo parere medico e condizioni al momento”, è quanto ha comunicato la Premier League, massimo campionato inglese. Posticipate anche le gare di Fa, Efl e Wsl

La nota della Football Association

“Soprattutto, desideriamo che Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi si riprendano rapidamente così come tutti gli altri interessati da COVID-19″, ha dichiarato in una nota l’amministratore delegato della Premier League, Richard Masters, “In questa situazione senza precedenti, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri club, il governo, la FA e EFL e possiamo rassicurare tutti sulla salute e sul benessere dei giocatori, dello staff e dei tifosi”, ha continuato. Nonostante le sfide, l’obiettivo della Premier League, si legge nella nota, è riprogrammare le partite rinviate, comprese quelle giocate dalle squadre dell’accademia.

La situazione di Arteta

Ricordiamo che da ieri sera esiste un caso di positività da coronavirus anche in Premier League. Non si tratta di un giocatore ma di un allenatore, Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal. Il club in una nota ha comunicato che il centro di formazione Colney di Londra dell’Arsenal è stato chiuso dopo l’accertata positività di Arteta al COVID-19. Lo stesso tecnico ha dichiarato: “Ho fatto il test dopo essermi sentito male. Sarò al lavoro non appena mi sarà permesso”