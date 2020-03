Coronavirus, Spadafora attacca la Lega Calcio

Coronavirus Spadafora Lega Calcio | Lo stop del campionato “non si è verificato per un gesto irresponsabile della Lega di A e del suo presidente Dal Pino. E’ vero che il DPCM contiene anche la misura delle porte chiuse, ma noi stiamo invitando il mondo del calcio a prendere delle decisioni che loro si rimbalzano”. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ai microfoni di ’90° Minuto’ su Rai 2.

L’affondo contro i Club

“E’ come se il mondo del calcio e della Serie A in particolare si senta immune del virus e anche di tutte le regole e i sacrifici che stanno facendo in tutta Italia – ha proseguito – E’ come se dovessero andare avanti ad ogni costo. Non mi sembra consapevole della gravità della situazione, stiamo aspettando che in Serie A ci siano i primi casi di contagio, cosa altro deve succedere nel paese per convincere la Lega e prendersi le sue responsabilità? Bisognava trovare un accordo tra tutte le parti, per evitare che poi qualcuno potesse fare causa ad altri, ma questo accordo unanime non si e’ voluto assolutamente trovare in nome del dio denaro” ha concluso il Ministro del Governo Conte.