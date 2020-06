Coronavirus Tennis Adria Tour Dimitrov e Coric positivi

Borna Coric è il secondo tennista a risultare positivo al coronavirus dopo aver partecipato alla tappa dell’Adria Tour a Zara. Il croato è stato sottoposto al test dopo che Grigor Dimitrov ha annunciato ieri la sua positività al virus. Conseguenza della notizia della positività del bulgaro è stata l’annullamento della finale tra Novak Djokovic e Andrey Rublev. Coric aveva affrontato Dimitrov sabato. “Voglio informarvi che sono positivo al Covid-19. Per favore, tutti coloro che sono stati in contatto con me negli ultimi giorni si sottopongano al test!”, ha scritto il croato su Instagram. Il tennista ha detto di sentirsi bene e di non avere sintomi.

Coronavirus Tennis Adria Tour: a rischio anche Djokovic

ll numero uno del mondo Djokovic è tornato in Serbia, dopo aver partecipato a Zara alla seconda tappa dell’Adria Tour e si è subito sottoposto al test per il coronavirus, con lui anche la sua famiglia e il suo staff tecnico.