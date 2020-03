Coronavirus, Vidal e Sanchez messi in quarantena in Cile: i dettagli

Coronavirus, Vidal e Sanchez messi in quarantena in Cile

Coronavirus quarantena Sanchez Vidal | Quarantena per coronavirus per i due assi del calcio cileno che giocano in Europa, Arturo Vidal del Barcellona e Alexis Sanchez dell’Inter, al loro rientro in patria prima dei prossimi match validi per le qualificazioni alla prossimi mondiali. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Jaime Manalich in vista dell’incontro che la nazionale cilena giocherà contro l’Uruguay (il 26 marzo) e contro la Colombia, cinque giorni dopo.

Le dichiarazioni del Ministro della Sanità del Cile

“Non facciamo alcuna distinzione circa la professione delle persone perché nessuno è immune da questo virus”, ha affermato il Ministro cileno, lasciando liberi i giocatori di affrontare il periodo di isolamento nelle loro abitazioni oppure collettivamente negli impianti della Nazionale. Il centrocampista del Bologna Gary Medel è tra gli altri giocatori del Cile che potrebbero essere messi in quarantena al ritorno in patria.