Corriere dello Sport: “Presto per la data”

“Presto per la data” – È con le parole del premier Giuseppe Conte che il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna. Il quotidiano romano spiega che nell’ultimo decreto ci sarà la svolta per superare il nodo della quarantena, ma lo stesso il Premier procede con cautela e attende l’incontro con Gravina e Dal Pino.

“La Germania dà di gomito” – Si torna a giocare, ma soltanto in Germania dove la Bundesliga e in modo particolare il Borussia Dortmund è tornato vincente nel derby con lo Schalke 04. Il BVB distrugge l’altra compagine con un netto 4-0.

“Ibra al Bologna, Sinisa ci prova” – Tra i titoli presenti in prima pagina sul Corriere dello Sport c’è anche questa suggestione di mercato che torna di moda. Il Bologna è interessato a Zlatan Ibrahimovic da prima che quest’ultimo firmasse con il Milan, in virtù dell’amicizia tra lo svedese e l’allenatore Mihajlovic, e adesso questa suggestione è tornata sul banco.

“Icardi resta al PSG” – si legge nello stesso box, stavolta riferendosi all’attaccante che è ancora di proprietà dell’Inter ma che dovrebbe essere riscattato dal club parigino.

“Roma, conti in rosso. Senza Champions top player a rischio” – Il taglio degli ingaggi e le cessioni strategiche potrebbero non bastare nel caso in cui gli uomini di Fonseca non dovessero finire il campionato al quarto posto. Zaniolo e Pellegrini rischiano di andar via, stando a quanto si legge.