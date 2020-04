Una corsa scudetto a tre, a chi il tricolore?

Scudetto, è lotta a tre Juve, Lazio e Inter – Dalla possibile conclusione anticipata del campionato alle date della ripresa, negli ultimi giorni si è iniziata a delineare la linea ufficiale, il campionato riprenderà a maggio e si concluderà assegnando scudetto, posizioni Champions e retrocessioni giocando a porte chiuse. Un campionato anomalo difficile ormai da analizzare. Come ritroveremo le squadre alla ripresa? Lotta Juve-Lazio o corsa a tre con protagonista anche l’Inter? I nerazzurri sono al momento staccati, ma dopo lo stop tutto torna in discussione.

Tanti i valori da analizzare, condizione fisica e mentale dei calciatori, soprattutto quelli post quarantena, stimoli e non solo. La Lazio al momento sembra quella che ci crede maggiormente, dai vertici della formazione biancoceleste ai giocatori si sente parlare di scudetto, meno dai quartieri generali di Juve e Inter, in parte con la testa già rivolta al mercato e alla prossima stagione. Appena a recitare il ruolo da protagonista tornerà ad essere il pallone forse ne capiremo di più. Noi diamo ancora la cara vecchia signora come favorita, anche se nel calcio e soprattutto in questa stagione, tutto è possibile.