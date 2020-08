Ronaldo, tempo di riflessioni

Cristiano Ronaldo si sfoga su instagram, queste le parole del portoghese dopo la bruciante eliminazione in Champions: “La stagione 2019-2020 è finita per noi, più tardi del solito, ma troppo presto. E’ tempo di riflessione, di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare. E un club enorme come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo – ha scritto CR7 – Vincere la serie A in un anno così difficile è qualcosa di cui siamo orgogliosi, i 37 gol con la Juve e gli 11 con la Nazionale mi fanno affrontare il futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a migliorare, ma i tifosi ci chiedono di più: noi dobbiamo essere all’altezza delle più alte aspettative. Possa questo breve periodo di vacanza permettere a tutti noi di prendere le migliori decisioni per il futuro e tornare più forti e impegnati che mai”