Cosenza-Pisa, le probabili formazioni. Soddimo dal 1′

Il Pisa atteso dalla difficile trasferta di Cosenza

Il Pisa al San Vito in cerca dei tre punti per restare in zona Playoff, ma non sarà semplice battere il Cosenza che in caso di sconfitta saluterebbe la Serie B.

QUI COSENZA Il tecnico Occhiuzzi dovrebbe riproporre la stessa formazione che è scesa in campo contro il Pordenone, con Asencio al posto di Baez, per cui avremo Saracco in porta, in difesa Capella, Idda e Legittimo, a centrocampo Casasola, Bruccini, Sciaudone, Bittante, Carretta trequartista dietro alle punte Asencio e Riviere.

QUI PISA D’Angelo dovrà fare a meno di Pinato squalificato, per cui dovrbbero scender ein campo Gori in porta, in difesa Caracciolo, Benedetti e Birindelli, a centrocampo Pisano, Gucher, Marin, Soddimo e Lisi, in attacco Vido e Marconi.

Cosenza-Pisa, le probabili formazioni

COSENZA 3-4-1-2 22 Saracco; 4 Capela, 5 Idda, 18 Legittimo; 15 Casasola, 21 Bruccini, 16 Sciaudone, 27 Bittante; 10 Carretta; 9 Asencio, 29 Rivière. IN PANCHINA 12 Quintiero, 33 Perina, 2 Corsi, 14 Schiavi, 23 Monaco, 11 D’Orazio, 3 Lazaar, 30 Prezioso, 6 Broh, 25 Kone, 13 Bahlouli, 32 Baez. ALLENATORE Occhiuzzi. SQUALIFICATI nessuno. DIFFIDATI Capela, Legittimo, Schiavi, Corsi. INDISPONIBILI Pierini, Machach.

PISA 3-5-2 1 Gori; 8 Caracciolo, 33 Benedetti, 2 Birindelli; 3 Pisano, 27 Gucher, 14 Marin, 10 Soddimo, 23 Lisi; 19 Vido, 31 Marconi. IN PANCHINA 22 Perilli, 25 Dekic, 13 Meroni, 28 Ingrosso, 5 Pompetti, 7 Siega, 11 Minesso, 24 Varnier, 30 De Vitis, 9 Moscardelli, 35 Fabbro. ALLENATORE D’Angelo. SQUALIFICATI Pinato. DIFFIDATI Vido, Benedetti, Pisano. INDISPONIBILI Masucci, Belli.

ARBITRO Antonio Rapuano della sezione di Rimini. ASSISTENTI Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Vittorio Di Gioia della sezione di Modena. IV UOMO UFFICIALE Daniele De Santis della sezione di Lecce.

DIRETTA TV Ore 21 Dazn