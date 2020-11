Cosi non VAR, serve chiarezza

Il VAR, quando utilizzarlo e come? In questo inizio di campionato crescono i dubbi sul come e quando utilizzarlo e tornano veementi le polemiche.

Quando utilizzare il VAR? Sempre, a volte o… mai? La cosa certa è che in questo momento manca chiarezza e tra i tifosi crescono le polemiche. Arrivato per aiutare gli arbitri, pian piano sta diventando un peso anzichè un mezzo per eliminare gli errori. Serve maggior chiarezza e evitare interpretazioni differenti di episodi analoghi per evitare ‘cattivi pensieri’ e per tutelare ciò che se utilizzato nel modo appropriato può diventare un valore aggiunto e non un ‘problema’.