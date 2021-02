Il 5 febbraio 1985 sull’isola di Madera nasceva Cristiano Ronaldo, l’uomo che ha rivoluzionato la concezione della figura dello sportivo.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, noto solo come Cristiano Ronaldo o CR7, spegne oggi le 36 candeline. Passano gli anni ma la sua voglia di migliorare non diminuisce anzi, cresce ogni stagione in modo esponenziale. Il portoghese ha lavorato su sé stesso ed è diventato un catalizzatore di record. Si è costruito fino a diventare una macchina perfetta. Possiede tutte la caratteristiche del fuoriclasse che non sono arrivate da sole ma sono figlie di anni di perfezionismo. Dieta ferrea e allenamento costante hanno portato CR7 ad eccellere in ogni aspetto del suo essere calciatore. Tecnica sopraffina, velocità quasi supersonica e atletismo olimpionico. Cristiano rappresenta chi è arrivato non per dono naturale ma per sacrificio. La costanza di non mollare mai di un centimetro, cercando ogni volta di battere sè stesso.

I Record e le statistiche di CR7

CR7 è tra i marcatori più prolifici nella storia del calcio con 762 goal in carriera. Il portoghese ha vinto 5 Champions League, 5 Palloni d’oro, 4 mondiali per club e un’infinità di titoli sparsi nei 3 più importanti campionati nazionali (Inghilterra, Spagna e Italia). Attualmente è il capocannoniere della Serie A con 15 goal in 16 apparizioni. A 36 anni c’è ancora spazio per l’ennesima stagione da extra-terreste. Il portoghese non è stanco di stupire e, fin quando vorrà, saremo tutti incollati alla televisione per guardare le sue prodezze e applaudirlo.

Gli auguri della sua Juventus

Con una nota sul proprio sito la Juventus celebra il compleanno del suo pupillo. Un lungo messaggio augurale che si chiude con una vera e propria esaltazione del portoghese. «I numeri e i riconoscimenti di CR7 parlano per lui, ma dietro a una macchina da gol perfetta ci sono duro lavoro, una straordinaria abnegazione e un carisma che, a partire da ogni singolo allenamento, mette al servizio dei compagni per continuare a crescere, tutti insieme. Il successo si costruisce soltanto così, con l’obiettivo di non fermarsi mai e di alzare sempre l’asticella. E quando bisogna alzarla, questa asticella, Cristiano c’è sempre: i 4 trofei conquistati in poco più di due stagioni ne sono ulteriore dimostrazione, e l’ultimo di questi, arrivato proprio poche settimane fa porta — ovviamente — anche la sua firma sul tabellino finale. Soltanto in questa prima parte di stagione ha messo a segno 15 reti in 16 gare disputate in Serie A, conducendo così la classifica cannonieri, e allargando lo sguardo a tutte le competizioni il totale dei gol arriva a 22, in 23 match. Numeri mostruosi. Numeri da CR7. E oggi, oltre ad applaudirlo come facciamo sempre, gli inviamo i nostri più grandi auguri bianconeri. Buon compleanno, Cristiano!».