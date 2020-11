Cristiano Ronaldo, dopo aver saltato la trasferta contro la Dinamo Kiev e il big match contro il Barcellona, è pronto per la partita contro il Ferenevaros, club che milita nel massimo campionato ungherese.

La partita si giocherà alle 21.00 di questa sera, in uno stadio che accoglierà circa 20 mila persone, un dato insolito di questi tempi. La struttura è dedicata a Puskas, stella del Real Madrid degli anni ’50 e ’60. Al portoghese mancano 2 reti per raggiungere Puskas e tre per prendersi il quarto posto nella classifica dei marcatori di sempre dopo Bican, Romario e Pelé.

Nei destini di questi giocatori, che hanno segnato due epoche diverse con le proprie giocate, c’era l’Italia. Infatti durante la rivoluzione del 1956, Puskas trovò rifugio in Riviera (prima di diventare una stella dei Blancos), in un comune di 20 mila abitanti, dove Ronaldo durante questa estate, ha soggiornato a bordo di uno yacht.

Il numero 7 bianconero non ha mai segnato in territorio ungherese, i suoi gol potrebbero avvicinare la Juventus agli ottavi. Alla Puskas Arena i bianconeri non possono permettersi di sbagliare.