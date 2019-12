Cristiano Ronaldo: “Non ho difetti, sono il migliore”

CR7, autostima da vendere

Sicuramente l’autostima non manca a Cristiano Ronaldo, il portoghese rilascia parole importanti, parla di passato, presente e futuro con chiari in mente gli obiettivi. Vincere con la Juve il diktat, la Champions in sogno numero 1: “E’ la mia priorità. Amo tutto della Juve e della cultura italiana, sono felice qui e ho voglia di giocare ancora qualche anno”. Cristiano Ronaldo aggiunge, come riporta sportmediaset: “Il migliore al momento sono io, non ho difetti. Poi l’anno prossimo si vedrà”