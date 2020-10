La Uefa si affida al protocollo per Cristiano Ronaldo, il portoghese dovrà dimostrare l’avvenuta guarigione 7 giorni prima della gara per poter sfidare il Barcellona.

Cristiano Ronaldo salta il Barcellona? Ecco cosa dice la Uefa. Il protocollo parla chiaro: se entro oggi CR7 non guarisce, la partita di Champions contro il Barca salta. A differenza della Serie A, alla Uefa occorre inviare un certificato di avvenuta guarigione 7 giorni prima della gara. Il protocollo prevede che l’attestato di CR7 parli divello di carica virale bassa al punto da non essere più contagiosa o pericolosa. La documentazione dovrà poi essere inviata all’Upap (Uefa Protocl Advisory Panel) che la analizzerà e approverà. In sostanza non è necessario che Cristiano Ronaldo risulti oggi negativo al tampone per il Covid-19, bensì che i test a cui si sottoporrà in giornata certifichino la bassa carica virale e che poi l’ultimo tampone.