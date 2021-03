Crotone-Bologna 2-3, Mihajlovic: “Nel secondo tempo abbiamo cambiato tutto”

Crotone-Bologna 2-3

Il Bologna vince in Calabria e conquista altri tre punti importanti verso la salvezza. All’Ezio Scida, il Crotone, portatosi avanti con il doppio vantaggio, regala la vittoria agli emiliani nella seconda frazione di gioco. Nel primo tempo per il Crotone vanno a segno i soliti Messias e Samy (32′, 40′); alla mezzora di gara il Bologna ne mette a segno uno dopo l’altro e rimonta verso la vittoria. Il 2-1 è di Soumaoro al 62′, poi il pareggio al 70′ con Schouten; il gol-vittoria è di Skov Olsen all’84’. La formazione di Sinisa Mihajlovic si piazza al 10° posto con 34 punti, il Crotone è ultimo con appena 15 punti.

Crotone-Bologna 2-3, Mihajlovic: “Nella ripresa abbiamo cambiato tutto”

A fine match parla il tecnico dei rossoblù ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo abbiamo fatto schifo, nella ripresa abbiamo cambiato tutto. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, oltre alle reti abbiamo creato altre 3-4 occasioni per arrotondare il punteggio. Non possiamo avere tutti questi alti e bassi, nel primo tempo non abbiamo creato niente, abbiamo giocato con poca cattiveria. Nella ripresa la variazione di modulo di modulo e l’ingresso dei giocatori dalla panchina hanno cambiato le cose. Tanti nostri giocatori hanno grandi margini di miglioramento, cerchiamo di farli crescere come calciatori e come uomini, sappiamo che ad ora non hanno continuità. I ragazzi che alleno sono tutti dei professionisti e hanno voglia di migliorare. Qualche anno fa avrei spaccato tutto nello spogliatoio, non è possibile che una squadra come la nostra non sia stato in grado di creare dei pericoli nel primo tempo. Sansone? E’ importante che faccia la differenza”.