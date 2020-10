Crotone -Juventus : 1-1 Simy e Morata centrano la porta. Tabellino e Highlights

Crotone- Juventus 1-1: Simy e Morata. Tabellino e Highlights

La questa giornata di campionato dopo il derby tra Milan- Inter (delle 18.00) vede lo scontro tra il Crotone e la Juventus.

Pirlo deve fare i conti con l’assenza di 3 Big in isolamento a causa del covid 19: Cristiano Ronaldo e McKennie e l’infortunato Ramsey. Partirà titolare, in esordio, Chiesa.

Dall’altra parte del campo, Stroppa è consapevole della difficoltà della gara e cerca di fare una gara perfetta. Al 12′ su calcio di rigore Simy porta in vantaggio la squadra.

Tanti falli, gioco continuamente spezzettato.

AL 21′ Morata pareggia: azione tutta verticale della Juventus, Chiesa tocca in area per Morata che a porta libera fa gol.

Nella metà del primo tempo sul campo governa tanta confusione: nessuna delle due squadre riesce a creare occasioni per ribaltare il risultato.

La Juve insiste, non lascia spazio al Crotone: occasione mancata per i bianco neri al 42′ Morata per Portanova che esplode il destro ma Cordaz para. In risposta, nei minuti di recupero alla fine del tempo, Pereira controlla in area di rigore della Juve il traversone di Reca e calcia un sinistro da un’ottima posizione, Buffon respinge e salva la prima parte del match.

Il secondo tempo inizia con la palla al Crotone che al 55′ si lascia sfuggire un’occasione con un palla, poco più sopra la traversa, di Cingarini.

Pirlo inizia a cambiare le carte in gioco e sostituisce Portanova con Cuadrado. Al 60′ espulsione diretta di Chiesa: intervento duro ai danni di Cigarini e per l’arbitro è rosso diretto, senza dubbi.

Con 10 uomini in campo, al 76′ Morata trova il raddoppio Bentancur sventaglia per Cuadrado, il primo lascia partire un tiro-cross che viene corretto in rete dalla zampata di Morata. Gol annullato dal VAR : l’attaccante spagnolo si trovava in posizione di offside.

7 minuti di recupero che non modificano il risultato iniziale. La partita termina 1-1

Dopo 3 sconfitte senza un gol segnato, il Crotone riesce a pareggiare. l’ultimo pareggio con la Juventus risale all’ Aprile del 2018.

Crotone- Juventus. Tabellino e Highlights

Reti: 12′ Simy, 21′ Morata,

Ammoniti: 11′ Bonucci, 14′ Cigarini, 37′ Portanova, 46′ Kulusevski, 60′ Chiesa (E), 67′ Reca, 84′ Magallan

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto ( 83′ Golemic) ; Pereira (73′ Rispoli), Molina ( 87′ Petriccione), Cigarini, Vulic ( 74′ Siligardi), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

JUVENTUS (3-4-2-1): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa (E), Bentancur, Arthur (70′ Rabiot), Frabotta; Kulusevski (70′ Bernardeschi), Portanova (56′ Cuadrado); Morata. All. Pirlo

Arbitro: Fourneau di Roma