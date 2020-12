Tutto sulla sfida tra Crotone e Napoli, risultato, tabellino e highlights.

Poker del Napoli in casa del Crotone nella gara valida per la decima giornata di Serie A. Insigne sblocca il risultato al 31′ del primo tempo, nella ripresa arrivano anche le reti di Lozano, Demme e Petagna. I padroni di casa hanno giocato in inferiorità numerica dal 5′ del secondo tempo per l’espulsione di Petriccione. La squadra di Gattuso sale così a 20 punti, agganciando al terzo posto la Juventus, mentre il Crotone rimane fermo a 2.

Marcatori: 30′ Insigne (N), 58′ Lozano (N), 76′ Demme (N), A. Petagna 90+1

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira (85′ Henrique), Benali (35′ Vulic), Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy (85′ Dragus).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (82′ Maksimovic), Mario Rui; Bakayoko (78′ Lobotka), Demme; Lozano (78′ Politano), Zielinski (69′ Mertens), Insigne (78′ Elmas); Petagna.

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Koulibaly (N), Cuomo (C), Pereira (C), Reca (C), Lobotka (N), Politano (N)

Espulsi: Petriccione (C)