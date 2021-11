Dal tennis vip al nuovo successo tv: Edoardo Raspelli colpisce ancora

Edoardo Raspelli più carico che mai. Lo scorso luglio, nell’incandescente cornice del Vip Master Tennis di Milano Marittima, aveva dato spettacolo. Una racchetta “importante”, colpi da autentico maestro e un’ironia contagiosa in occasione dell’evento più cool della Riviera Romagnola, gestito come ogni anno dalla famiglia Baldassari. A distanza di pochi mesi dalla celebre kermesse cervese Raspelli sta facendo registrare un altro strabiliante successo, stavolta lontano da quel campo da tennis che lo vede protagonista nella Riviera Romagnola ormai da decenni. Dopo marrons glacè, canditi , formaggi di soli latti piemontesi,grappe, vacche da latte campionesse, farine intere, caviale e storioni, il “cronista della gastronomia” più famoso d’Italia torna in TV dopo due anni dall’addio a Melaverde con un programma ideato prodotto e raccontato dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni. Originale (e struggente) la sua sigla finale cantata in duetto dal conduttore con Gianfranco Vissani. Raspelli non ha di certo bisogno di presentazioni, è una specie di Re Mida: riesce a trasformare in oro tutto ciò che tocca. Da domenica 7 novembre ecco la quinta puntata de ‘L’Italia che mi piace… In viaggio con Raspelli’, il programma ideato e prodotto dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni e che conduce l’evergreen Edoardo Raspelli (in passato anche ospite di Quelli che il calcio con una simpatia non nascosta verso i colori rossoneri) con al suo fianco la modella e tennista Anita Fissore.

E’ la quinta puntata di una trasmissione che sta avendo un grande successo, un notevole numero di visualizzazioni. Prendiamo, tra la decina di emittenti collegate, il solo Canale Europa creato da Roberto Salvini: le prime tre puntate, al mezzogiorno di lunedì 1 novembre, avevano già avuto qualche cosa come 87.806-73.992-51.306 visualizzazioni, cifre significative ed assai importanti nei canali digitali.Domenica 7 novembre ‘L’Italia che mi piace… In viaggio con Raspelli’ dedica tutta un’ora al territorio di San Damiano d’Asti, in collaborazione con l’Enoteca Regionale Colline Alfieri dell’Astigiano, nata all’inizio del 2009 e che ora vede 41 soci lavorare insieme per la promozione e la valorizzazione di questo angolo di Piemonte, all’estremo ovest della provincia di Asti.

Edoardo Raspelli, personaggio totale oltre che giornalista di straordinaria competenza, racconterà il territorio dando spazio non solo ai suoi grandi vini (in particolare le nuove due DOCG, vini a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita: il bianco Terre Alfieri Arneis ed il rosso Terre Alfieri Nebbiolo)ma anche a tutto il resto, un ventaglio di leccornìe che possono essere messe in paniere…: mieli, capponi, confetture, sottaceti, pasta fresca, zafferano… La base sarà il celebre hôtel ristorante La Vittoria di Tigliole il cui chef, Massimiliano Musso, ultima ma non ultima generazione di cuochi e ristoratori, darà una dimostrazione delle caratteristiche di prodotti ingredienti e piatti accostati ai vini del territorio.

Il viaggio dell’istrionico Edoardo Raspelli parte dall’ imponente suggestivo centro storico di San Damiano d’Asti, piazza Libertà(sede del Comune, di scuole, dell’Enoteca Regionale Colline Alfieri dell’Astigiano…)per poi continuare nelle frazioni con le altre tappe: il miele all’azienda agricola Ponte Ballerine, a Lavezzòle, da Cesare Carlevero; l’agriturismo Ca’Nadin a Gorzano, da Antonella Canta e Nicolò Pineri per pasta fatta in casa, giardiniera, passata di pomodoro…i capponi all’azienda agricola Pianchè con Corrado Rossanino (che con i familiari alleva 200 capponi di San Damiano, un ragazzo che è tra il gruppetto di allevatori che, con i loro 4.000 animali, animano a metà dicembre una Fiera che ha 70 anni di storia).Il viaggio di Edoardo Raspelli prosegue con le cantine della Tenuta La Pergola, con una visita al meraviglioso parco del Castello dei Marchesi Alfieri ed alle sue cantine illustrate dall’enologo Christian Carlevero. Nelle suggestive cucine del Castello sarà all’opera lo chef della meravigliosa Vittoria di Tigliole, Massimiliano Musso. Ci sarà un accenno anche allo zafferano ed al tartufo bianco “cavato” in diretta da Sergio Cauda. Insomma, ne vedremo delle belle. Edoardo Raspelli è pronto a graffiare ancora.

TUTTE LE EMITTENTI E GLI ORARI GIORNO PER GIORNO “L’ITALIA CHE MI PIACE- IN VIAGGIO CON RASPELLI” Intanto si è aggiunta un’altra importante emittente nelle trasmissioni del neonato programma televisivo “L’ITALIA CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI”. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, il viaggio di Edoardo Raspelli con Anita Fissore nel programma (ideato e prodotto dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni con la regia di Carlo Tagliaferri) è visibile anche su Telecity 7Gold , particolarmente seguita in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta.

–Domenica dalle 13 alle 14, su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Martedì dalle 21 alle 22 su Canale Europa TV,SamsungTV, Amazon Fire, Roku.

-Mercoledì dalle 19 alle 20 su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Sabato dalle 12 alle 13 su Telecity 7Gold.

Le puntate vengono anche trasmesse sul satellite libero alla frequenza 11.179 Mhz, con polarizzazione H (Orizzontale).

SYMBOL RATE: 27500 M S

FEC 3/4

Le puntate possono anche essere viste attraverso Internet, in streaming e” on demand” sia su CANALE EUROPA TV sia su SAMSUNG TV PLUS e su tutti gli smartphone e tv smart di SAMSUNG.