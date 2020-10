Dalla Spagna: Arsenal su un obiettivo del Milan | Di chi si tratta

Dopo il grave infortunio che ha colpito Virgil van Dijk, l’Arsenal punta con decisione un obiettivo di mercato del Milan.

Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Schalke 04, è uno degli obiettivi principali del Milan per rinforzare la difesa in vista della prossima sessione di mercato. Nelle ultime ore però, secondo quanto riportato da todofichajes.com, sul giocatore è piombato il Liverpool.

I Reds hanno perso per infortunio Virgil Van Dijk e per sostituirlo hanno deciso di puntare tutto sul talentuoso difensore turco. Jürgen Klopp ha chiesto alla dirigenza un rinforzo e, dato che le trattative per Koundé e Diego Carlos restano difficili da concludere, il Liverpool ha deciso di fare un tentativo per Kabak.

Il difensore turco è legato al suo attuale club con contratto in scadenza nel 2024, e lo Schalke 04 non lo lascerà partire a somme inferiori a 30 milioni di euro. Kabak vuole fare il salto di qualità giocando in un grande club e per lui sarà difficile decidere tra Milan e Liverpool.

