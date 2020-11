Dalla Spagna – Calciomercato, Milik conteso da Roma e Inter

Il futuro di Arkadiusz Milik è sicuramente lontano da Napoli. Il polacco a gennaio lascerà la città partenopea ma potrebbe restare in Italia. Come riportato da Todofichajes sull’ex centravanti dell’Ajax ci sonoanche due pretendenti italiane: la Roma e l’Inter.

In estate Milik era stato scelto come erede di Edin Dzeko qualora quest’ultimo fosse andato alla Juventus. Nonostante la permanenza del bosniaco nella capitale, la società giallorossa vorrebbe regalare a Paulo Fonseca l’attaccante polacco per rinforzare il pacchetto offensivo. Però, sul giocatore del Napoli, secondo il portale spagnolo c’è anche l’interesse dell’Inter. La dirigenza nerazzurra sta cercando un vice-Lukaku e il profilo del polacco sembra essere in linea con le richieste di Antonio Conte.

Al momento sembra essere esclusa l’ipotesi Tottenham, viva la pista Wolverhampton ma tutto dipende dal futuro di Raúl Jiménez.