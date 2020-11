Dalla Spagna, Dybala non rinnova: su di lui un top club

Le trattative per il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala sono in stallo. Il numero 10 della Juventus vorrebbe un adeguamento che lo porti ad essere il secondo giocatore bianconero più dopo Cristiano Ronaldo. Da Torino però fanno sapere di non sono disposti ad accontentarlo.

Dybala ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e se non rinnova quest’anno, la Juventus lo venderà entro il termine della stagione in corso. Stando a quanto riportato da todofichajes.com, il Manchester United si sarebbe mosso per per acquistare Paulo Dybala.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Juventus, Cristiano Ronaldo chiede due rinforzi: ecco di chi si tratta