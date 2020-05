Dalla Spagna – Milan, destinazione shock per Ibrahimovic

Secondo “Don Balón” Mino Raiola in estate potrebbe portare al Real Madrid due dei suoi assistiti: Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba

Tra Mino Raiola e Florentino Pérez è stato suggellato un patto: portare al Real Madrid nella prossima finestra di mercato almeno uno dei suoi illustri assisti. Dalla Spagna, nelle ultime ore, alcune indiscrezioni profilano una maxi-operazione che avrebbe davvero del clamoroso.

L’indiscrezione di “Don Balón”

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon“, l’asse di mercato fra Milan e Real Madrid sarà più caldo del previsto. Mino Raiola, infatti, vorrebbe portare Ibrahimovic e Pogba a Madrid, con Jovic che finirebbe in rossonero (come avevamo anticipato noi in data 29/03). Il procuratore di Nocera, avrebbe fatto sapere a Florentino Perez che sarebbe possibile completare l’operazione Pogba a soli 80 milioni di euro ma ad una sola condizione: portare in maglia blancos Zlatan Ibrahimovic così da realizzare il suo sogno di giocare a Madrid. Nonostante vada per i 39, Ibrahimovic sente ancora di poter dare molto al calcio e vorrebbe riuscire a giocare al ‘Santiago Bernabeu’.