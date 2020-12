David Alaba-Juventus, le ultime novità

David Alaba fa gola alla Juventus, prenderlo a zero è più che un’occasione.

A complicare il possibile colpo di mercato Alaba sembrerebbe essere proprio il calciatore. L’idea di prenderlo a parametro zero alletta molto la Juve, i dirigenti bianconeri si son da subito adoperati per l’esterno. Le richieste del calciatore rischiano di far saltare il banco, con la Juve pronta a fare un passo indietro. Il giocatore, secondo voci provenienti dalla Spagna, avanzerebbe una richiesta economica pari a 15 milioni a stagione, cifra monstre soprattutto in modalità Covid. La Juve resta alla finestra, ma la fumata bianca sembra più lontana.