Ciclismo parla Davide Cassani

“Questa sarà una stagione particolare, in tre mesi sono concentrate gare che generalmente si corrono in sei, ma non si poteva fare altrimenti. Io credo che ci potrebbero essere delle sorprese”. Lo ha detto il coordinatore delle Nazionali azzurre di ciclismo Davide Cassani, in occasione della presentazione dell’iniziativa benefica ‘2+Milioni di km’ su zoom.

Davide Cassani: “Nibali l’uomo da battere”

“I corridori – sottolinea Cassani – si sono allenati bene ma vengono da un lungo stop per via del lockdown e gli uomini di esperienza come Nibali possano avere qualche vantaggio”. “Vincenzo Nibali – conclude il CT – può essere grande protagonista alla ripresa delle competizioni, sarà l’uomo da battere sia al Mondiale che al Giro d’Italia. Sono ottimista, non vedo l’ora che riparta la stagione”.