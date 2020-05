De Bruyne strizza l’occhio alla Juventus

De Bruyne ha mal di pancia, la Juve ci prova? Il centrocampista del Manchester City inizia ad aver mal di pancia, la paura di restare due anni senza Champions, nel momento migliore della carriera personale, potrebbero spingere il jolly dei Cityzens a cercare un’altra avventura. Nei giorni scorsi lo stesso giocatore ha parlato mettendo in dubbio il prossimo futuro. Di seguito le parole di De Bruyne: “Mi piacerebbe giocare con attaccanti come Cristiano Ronaldo. Per come interpreto il mio ruolo, gli attaccanti sono importantissimi. CR7 farebbe volare il mio numero di assist, potrei fare cross a tre metri di altezza e lui ci arriverebbe lo stesso”. Il giocatore strizza l’occhio ai bianconeri, il costo esorbitante del cartellino e l’ingaggio oneroso rendono l’eventuale trattativa proibitiva, ma nel calcio tutto è possibile.