Calciomercato, De Rossi: “Ho in testa di tornare in Argentina e allenare il Boca”

Calciomercato De Rossi pensa alla panchina del Boca

“Ho in testa l’idea di tornare come allenatore del Boca. Potrei essere l’ultimo della lista, ma la mia idea è quella. Se le cose fossero andate bene, avrei già incontrato Nico Burdisso per iniziare ad allenare nel club. Fu prima che iniziassero i piccoli problemi familiari”. Lo ha dichiarato l’ex Capitano della Roma Daniele De Rossi al quotidiano argentino La Nacion.

La Copa Libertadores

“Il giorno in cui ho firmato mi trovavo negli uffici della Bombonera – ha sottolineato De Rossi – e improvvisamente ho alzato la testa e la Copa Libertadores era lì, in una vetrina. E mi sono detto: ‘Non ho vinto qui come calciatore, non ho lasciato nulla, ecco perché voglio tornare come allenatore perché questa squadra è nel mio cuore’.

Le parole di De Rossi a La Nacion

“Le svolte della vita lo diranno, ma il mio desiderio è quello di guidare Boca. Ho già detto a Paolo Goltz che lo voglio come assistente di campo”. Così Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma che ha chiuso la carriera al Boca, ha espresso in una intervista esclusiva al quotidiano ‘La Nacion’, la volontà di tornare in Argentina e di voler allenare un giorno il club argentino. Da diversi giorni De Rossi è uno dei nomi che circolano per sedere, nella prossima stagione, sulla panchina della Fiorentina.