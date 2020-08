De Zerbi dopo il contatto a maggio potrebbe essere il nuovo allenatore blaugrana

L’exploit del Sassuolo in campionato che ha chiuso all’ottavo posto, non è passato inosservato neanche all’estero, ma sopratutto in Spagna. Dove il suo nome e stato accostato men che meno che all’Barcellona , un contatto tra il club e l’allenatore già c’era stato a maggio, quando il club blaugrana lo volle come insegnante di calcio per un giorno. L”allenatore del Sassuolo aveva tenuto una conferenza online, in cui ha tenuto una lezione per lo staff delle giovanili. De Zerbi e quotato a 20 in Spagna e potrebbe far pensare a una suggestione ma non è da escludere che l’esperienza fatta in Spagna a maggio sia piaciuta e non poco al club catalano