Del Piero – Ibrahimovic: il Pinturicchio annienta Zlatan

Del Piero Ibrahimovic: plebiscito per del Piero nella prima sfida del super torneo organizzato da Tuttosport per stabilire chi sia lo juventino più grande di sempre dal 1995 ad oggi.

TuttoSport in edicola questa mattina recita: “Non era una sfida equilibrata. Non lo può essere se ci sono di mezzo Alessandro Del Piero e il popolo juventino, ma Zlatan

Ibrahimovic ha affrontato il confronto con la consueta spavalderia. Il problema è che ne è uscito annientato: 96% per Alex

4% per Ibra. Praticamente un plebiscito.”

Il torneo virtuale di TuttoSport

Del Piero vs Ibrahimovic non è altro che la prima delle tante sfide che porteranno a decidere chi sia il più grande Juventino dell’ultimo quarto di secolo, ovvero dal 1995 ad oggi.

Venticinque anni nei quali la Juventus, ricorda TuttoSport, non solo ha vinto tutto, ma ha

anche fatto sfilare con la propria maglia una serie di strepitosi campioni in ogni ruolo e di ogni nazionalità.

Come partecipare