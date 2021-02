Derby emiliano al Bologna, Mihajlovic: “Partita perfetta”

Derby emiliano vinto dal Bologna

Il Bologna vince 3-0 a Parma e si aggiudica il derby emiliano. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic, con doppietta di Barrow nel primo tempo e gol di Orsolini verso la fine della seconda frazione di gioco, regalano tre punti importanti alla squadra.

Mihajlovic: “Partita perfetta”

A fine gara Mihajlovic è senza parole per la gara dei suoi ragazzi, il tecnico dichiara: “Abbiamo giocato una partita perfetta, abbiamo sofferto poco o niente. Abbiamo segnato tre gol, ma potevamo farne altri tre. Sono contento soprattutto per Barrow: con lui, in settimana, stiamo lavorando sui movimenti. Ma tutti hanno fatto bene oggi. Nella passata stagione al 90′ vincevamo per 2-0 e poi è finita 2-2, oggi siamo stati più bravi”. Merito anche di avere tutta la rosa a disposizione. Finalmente tra infortuni e Covid-19 l’infermiera si è svuotata e l’allenatore ha potuto gestire al meglio la partita con la formazione giusta. Il tecnico afferma: “Per quasi due mesi abbiamo giocato senza 7/10 giocatori e nessuno ha detto nulla, a differenza di altre squadre, anche più attrezzate di noi, che quando mancano 2 giocatori si fanno sentire. In quei momenti di difficoltà abbiamo cercato di non perdere le partite e abbiamo fatto cinque pareggi di fila. Adesso abbiamo una panchina più lunga. Soumaoro, per esempio, ha giocato una grande partita. Venerdì ne abbiamo un’altra alla nostra portata, cerchiamo di fare bene e dopo vediamo dove possiamo arrivare, anche se il nostro obiettivo resta la salvezza”.