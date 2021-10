Luis Alberto nel mirino delle milanesi

Calciomercato in fermento, si accende il derby Inter Milan anche sul mercato, nel mirino Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio non vive un gran momento in biancoceleste, rapporto ai minimi termini con il tecnico Sarri e qualche panchina non gradita. Il centrocampista entra di prepotenza tra gli obiettivi delle milanesi. Già in estate ci sarebbero stati contatti tra l’entourage del calciatore e l’Inter, ora è il Milan ad inserirsi nella corsa al calciatore spagnolo, il giocatore piace a Pioli e rientrerebbe al meglio nell’11 nella mente dell’allenatore ex Lazio.

Derby Inter Milan per il centrocampista spagnolo

Un derby Inter Milan anche sul mercato destinato ad infiammarsi, Lotito per Luis Alberto chiede 50 milioni, ma la situazione creatasi in biancoceleste potrebbe convincere il patron biancoceleste ad abbassare le pretese.