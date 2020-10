Derby, il Milan punta su Ibrahimovic

Milan, tutto in mano a Ibrahimovic

Il Milan è pronto per il derby, ancora qualche dubbio di formazione per Pioli ma una grande certezza, Ibrahimovic. L’ex di turno è il faro dei rossoneri, rientrante dopo la pausa per Covid, il gigante svedese pronto a trascinare i suoi nella stracittadina. In difesa torna la coppia centrale titolare composta da Kjaer e Romagnoli, dietro Ibrahimovic spazio a Calhanoglu.

Le formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli.