Djokovic Covid19: il serbo positivo al coronavirus.

La notizia della positività di Djokovic arriva dopo quella di Grigor Dimitrov e del croato Borna Coric, oltre che di Viktor Troicki. Tutti e quattro i tennisti hanno partecipato all’Adria Tour, torneo benefico che si è disputato in Serbia e in Croazia nei giorni scorsi. Novak Djokovic, risultato positivo al covid19, è asintomatico. Lo ha dichiarato lui stesso in una nota, annunciando che resterà in isolamento per i prossimi 14 giorni.

Positiva anche la moglie Jelena

Anche la moglie di Novak Djokovic, Jelena, è risultata positiva al coronavirus. Negativi invece i figli della coppia. “Quando siamo arrivati a Belgrado ci siamo sottoposti ai test – si legge nel comunicato – Il mio è risultato positivo, come quello di Jelena. I nostri figli invece sono negativi”.

Djokovic Covid19: le parole del Numero Uno del Mondo

“Abbiamo organizzato questo torneo in un momento in cui la forza del virus stava diminuendo, credendo che ci fossero le condizioni per farlo. Sfortunatamente, il virus c’è ancora e dobbiamo imparare a conviverci. Sono profondamente dispiaciuto per ognuno di questi nuovi casi. Spero che non ci siano complicazioni e che alla fine tutti stiano bene”. Sottolinea Novak Djokovic nella nota.

Torneo nato da intenti filantropici

“Tutto quello che abbiamo fatto nell’ultimo mese lo abbiamo fatto con intenzioni sincere e con il cuore puro”. Ha detto Novak Djokovic riferendosi al torneo benefico da lui organizzato senza far ricorso alle precauzioni anti Covid-19. “L’evento è stato progettato per aiutare sia i tennisti affermati che quelli emergenti dall’Europa sud-orientale ad accedere ad alcuni match in un momento in cui i vari tour sono fermi a causa del Covid-19 – ha aggiunto il tennista serbo nella nota – Tutto è nato da una idea filantropica, volta a indirizzare i fondi raccolti alle persone bisognose. Mi ha scaldato il cuore vedere come tutti hanno risposto fortemente”.