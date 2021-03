Tennis, Djokovic su Instagram: “È bello vedere che i sogni si avverano”

Nole ha voluto affidare ai social network una coinvolgente riflessione sul suo ultimo grande risultato, ossia il record del maggior numero di settimane trascorse ai vertici del tennis mondiale (311 settimane da numero 1) ATP: “Quando ero bambino sognavo di sollevare al cielo i trofei e di essere il migliore al mondo. La speranza era così potente che si è manifestata contro ogni previsione – situazione finanziaria, infortuni, dubbi, gareggiando nell’epoca dei più grandi campioni che lo sport abbia mai conosciuto … Sono onorato di percorrere il sentiero delle nostre leggende e dei giganti del nostro sport. Sapere di essermi guadagnato il posto tra di loro mi dà i brividi. È la dimostrazione che tutto è possibile se c’è il tuo cuore e se sei sostenuto da una squadra che non smette mai di avere fiducia in te. Sono grato di aver ricevuto ieri ogni messaggio di supporto, cosa che ancora mi dimostra che lo sport non è solo record e trofei. Le avversità che affrontiamo, i nostri alti e bassi, l’intensità con cui rincorriamo sogni grandi e folli – tutto ciò ci connette più in profondità l’uno con l’altro. Siamo tutti assieme in questo gioco. Sto festeggiando questo momento e sono felice di sapere che non solo ho conseguito un traguardo enorme facendo ciò che amo, ma che ho ancora molti anni davanti per giocare il mio sport preferito al mondo. Vi apprezzo tutti, grazie mille”

Il regno di Djokovic: 311 settimane da numero 1

Il serbo ha regnato per cinque volte: la prima volta per 53 settimane dal 4 luglio 2011 (prima vittoria a Wimbledon) all’8 luglio 2012, la seconda volta per 48 settimane dal 5 novembre 2012 al 6 ottobre 2013, la terza volta per 122 settimane di fila dal 7 luglio 2014 al 6 novembre 2016, la quarta volta per altre 52 settimane dal 5 novembre 2018 al 3 novembre 2019 e la quinta volta per altre 36 settimane dal 3 febbraio 2020 ad oggi.